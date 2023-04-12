رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 30 قطعة سلاح ناري و4 قضايا مواد مخدرة في قنا 

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
12:41 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
صورة أرشيفية - وزارة الداخلية

صورة أرشيفية - وزارة الداخلية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة نجع حمادي ودشنا والوقف، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

30 قطعة سلاح ناري

وأسفرت الحملات عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «رشاش جرينوف، و19 بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش، و5 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 26 متهما.

كما جرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين، لـ2 منهم معلومات جنائية.

وجرى تنفيذ 4 أحكام قضائية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية .

اقرأ المزيد:

الأمن العام يضبط 40 كيلو حشيش مع مسجل خطر في العريش

«الأمن العام» يضبط 16 بندقية مع تاجر سلاح في أسيوط

الأمن العام يضبط 266 قضية مخدرات وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

الأمن العام: ضبط 316 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات _ منتصر سليمان