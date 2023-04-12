ضبط 30 قطعة سلاح ناري و4 قضايا مواد مخدرة في قنا 

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة نجع حمادي ودشنا والوقف، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

30 قطعة سلاح ناري

وأسفرت الحملات عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «رشاش جرينوف، و19 بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش، و5 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 26 متهما.

كما جرى ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين، لـ2 منهم معلومات جنائية.

وجرى تنفيذ 4 أحكام قضائية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية .