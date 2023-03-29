مصرع طالب في انقلاب جرار زراعي يقوده والده بسوهاج

صرّحت جهات التحقيق في سوهاج، بدفن طفل لقي مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي كان يستقله رفقة والده.

انقلاب جرار زراعي

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد انقلاب جرار زراعي بدائرة القسم، ووفاة طفل عمره 15 عاما، وتم رفع الجرار من الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وتبين من خلال التحريات انقلاب جرار زراعي قيادة «عبد الرحيم ا ع»، 39 سنة، عامل، ويقيم بدائرة مركز المنشأة، إذ اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لانقلابه على جانب الطريق.

وفاة ابن قائد الجرار الزراعي

وأسفر الحادث عن وفاة نجل قائد الجرار الزراعي «السيد ع ا»، 15 عاما، طالب، ويقيم بذات الناحية، حيث كان برفقته، وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج التعليمي.

وبسؤال قائد الجرار الزراعي، أفاد بمضمون ما تقدمم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على الجهات المختصة.