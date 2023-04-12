موعد انتهاء موجة الطقس السيئ في المحافظات.. مفاجأة نهاية الأسبوع

تسود حالة من السيئ الطقس في المحافظات، مع سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وثلوج على الكثير منها، ونشاط للرياح مع ظاهرتي البرق والرعد، وانخفاض درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ويتساءل الجميع عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ في المحافظات بعد الموجة الشتوية التي ضربت جميع الأنحاء.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ في المحافظات

وأجابت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن سؤال موعد انتهاء موجة الطقس السيئ في المحافظات بعد برودة الأجواء وسقوط أمطار وثلوج، إذ أوضحت أنّ الانخفاض وسقوط الأمطار مستمرًا حتى غدَا الخميس، وبداية من يوم الجمعة المقبل تبدأ درجات الحرارة في الإرتفاع التدريجي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ موعد انتهاء موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، يبدأ من الجمعة المقبلة، حيث تسجل درجة الحرارة 26 مئوية في الوجه البحري والقاهرة، بينما في الصعيد 31 مئوية، وتسجل درجة الحرارة الاثنين المقبل الموافق 17 أبريل 29 مئوية للعظمى في القاهرة و36 مئوية للعظمى في محافظات الصعيد.

كما تسجل درجة الحرارة الصغرى، من يوم الجمعة المقبلة، 15 مئوية، بينما تصل إلى 20 مئوية في بعض المحافظات خلال الاثنين المقبل.

الظواهر الجوية في المحافظات اليوم

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، تشهد المحافظات اليوم، عددًا من الظواهر الجوية وانخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.