حالة الطقس الآن.. عواصف رملية بالصعيد وأمطار رعدية في المحافظات

تشهد حالة الطقس الآن، اضطرابًا في الأحوال الجوية، حيث تقع العديد من محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، حيث تقع تحت تأثير السحب الممطرة، ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا، فيما تشهد بعض محافظات الصعيد، رمال مثارة وأتربة، تتقدم إلى بعض المحافظات، وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس الآن في جميع المحافظات، والظواهر الجوية التي تضرب مختلف الأقاليم، فضلًا عن تحذيرات هيئة الأرصاد للمواطنين.

حالة الطقس الآن في القاهرة

وتقع القاهرة الكبرى تحت تأثير السحب الممطرة، يصاحبها أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا، كما تستمر سيطرة السحب على شمال البلاد، التي تتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا، فضلًا عن نشاط حركة الرياح الشمالية لتكون الليلة باردة على كافة الأنحاء، كما تتساقط الأمطار على معظم الأنحاء.

عاصفة رملية وترابية

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ محافظات الصعيد تشهد أتربة ورمال مثارة، ناتجة عن الرياح الهابطة من السحب، التي ظهرت باللون الوردي في صور الأقمار الصناعية، «عواصف ترابية»، التي تؤثر على الفرافرة، والمنيا ومدينتي بني مزار، وملوي، وتتقدم حتى محافظة أسيوط مع الوقت، والتي تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرقات.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، تساقط الأمطار على معظم الأنحاء الشمالية، خصوصًا محافظات مطروح والإسكندرية ومحافظات الدلتا مرورًا بالقاهرة الكبرى تكون متفاوتة الشدة، ورعدية في بعض الأحيان على مناطق مختلفة، فضلًا عن تساقط حبات الثلوج على مناطق متفرقة، فيما تتجه السحب شرقًا لتتساقط الأمطار على محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط حتى تصل إلى السواحل الشرقية مع الساعات الأولى لصباح الغد تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا.

حالة الطقس الأربعاء والخميس

وتشهد حالة الطقس الأربعاء والخميس، استمرار الأجواء الباردة ونشاط حركة الرياح إلى نهاية الأسبوع، حيث تستمر الأمطار متفاوتة الشدة على مدار يومي الأربعاء والخميس، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة، ونشاط حركة الرياح، بينما تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرقات اعتبارًا من يوم الجمعة مع استمرار نشاط الرياح حتى الاثنين المُقبل.

الطقس اليوم في الإسكندرية

وتشهد حالة الطقس اليوم في الإسكندرية اضطرابًا شديدًا في الأحوال الجوية، حيث تتساقط الأمطار بغزارة مصحوبة بالبرق، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، وانخفاض درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد للقصوى.

تحذيرات للمواطنين بسبب الأمطار

وحذرت المحافظة، المواطنين من الوقوف قرب المنازل والبلكونات القديمة، أو التواجد في أماكن مفتوحة أثناء البرق، أو الاقتراب من أعمدة الإنارة والسكك الحديد، والأجسام المعدنية تجنبًا للصعق بالكهرباء خلال البرق.