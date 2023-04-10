تعرف على حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة في المحافظات غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء، مؤكدة استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويسود طقس دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

سحب رعدية يصاحبها سقوط أمطار على خليج العقبة

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى أن السحب الرعدية مازالت تؤثر على مناطق من خليج العقبة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكاثر أخر للسحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الوجه البحري و سيناء وشرق القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 11-4-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 24 - 14

العاصمة الإدارية 24 - 13

أكتوبر 25 - 13

بنها 24 - 14

دمنهور 24 - 14

وادي النطرون 25 - 15

كفر الشيخ 22 - 14

المنصورة 23 - 14

الزقازيق 24 - 15

شبين الكوم 23 - 14

طنطا 23 - 14

دمياط 21 - 14

بورسعيد 21 - 15

الإسماعيلية 24 - 14

السويس 24 - 15

- العريش 22 - 13

- رفح 21 - 14

- رأس سدر 24 - 15

- نخل 22 - 13

- كاترين 22 - 08

- الطور 25 - 15

- طابا 24 - 14

- شرم الشيخ 28 - 18

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 21 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 21 - 12

- رأس غارب 28 - 21

- الغردقة 29 - 19

- سفاجا 28 - 18

- مرسى علم 29 - 17

- شلاتين 29 - 20

- حلايب 29 - 21

- أبو رماد 28 - 20

- رأس حدربة 29 - 22

- الفيوم 24 - 14

- بني سويف 25 - 15

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 25 - 15

- سوهاج 26 - 16

- قنا 30 - 17

- الأقصر 28 - 18

- أسوان 31 - 18

- الوادي الجديد 35 - 19

- أبو سمبل 31 - 20