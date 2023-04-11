ضبط أسماك فاسدة وزيوت مجهولة المصدر في حملة تموينية بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حملة مكبرة للتفتيش على أماكن عرض وبيع اللحوم والأسماك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، والجهات الرقابية والأمنية.

تأتي الحملات في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا للحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.

لحوم مذبوحة خارج المجازر

وقال تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لحوم مذبوحة خارج المجازر وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتها للجهات المختصة والتحفظ على المضبوطات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملة تموينية فى مدينة مطاي على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ومحال الجزارة ومحطات المواد البترولية بالمركز والقرى لضبط الأسعار ومتابعه توفير المواد الغذائية للمواطنين في شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطرى ومباحث التموين.

ضبط 25 كرتونة زيت بدون فواتير

وقال هشام فايز رئيس المركز إن الحملة أسفرت عن تحرير 9 مخالفات تنوعت ما بين ذبح خارج السلخانة وبيع سجائر بسعر زيادة عن السعر الرسمى، عدم إعلان عن أسعار.

كما تم ضبط 25 كرتونة زيت طعام بدون فواتير، 50 كرتونة عصائر بدون فواتير وتم تحريز المضبوطات وإبلاغ النيابة للتحقيق، مؤكدا أن الوحدة المحلية بمطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين.