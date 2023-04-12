ضبط تشكيل عصابي للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالشيخ زايد

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية وبمواجهتهما أقرّا بحيازتهما للمبالغ المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

وبتطوير مناقشتهما بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن مصدر تحصلهم على تلك العملات أقرّا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على محادثات تدل على ممارسته لنشاطه المؤثم.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.