موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة.. استعد للاحتفال

مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، يتساءل المواطنون عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة، إذ تبدأ الأسر المصرية خلال هذه الأيام، تجهيز ترتيبات الإجازة إلى جانب ملابس العيد والكعك والأطعمة، والخروجات لتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء، وغير ذلك، إذ يحل عيد الفطر المبارك وفق حسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال أيام.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة

وحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سيكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة عند الساعة 5:47 صباحًا، وذلك يوم الجمعة 1 شوال 1444 الموافق 21 أبريل الجاري، إذ أعلن المعهد أن شهر رمضان هذا العام 29 يومًا فقط وليس 30 يومًا.

وطبقا للحسابات الفلكية فإن هلال شهر شوال المقبل (يوم العيد) سوف يُولد في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحا، بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20 أبريل الجاري «يوم الرؤية».

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة

وسيكون موعد صلاة عيد الفطر 2023 في القاهرة، تزامنا مع بدء إجازة العيد والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدءًا من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري، وإلى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل عام 2023 م.

وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية قبل يومين في عدد خاص حمل رقم 14 مكرر أ، أن أيام عيد الفطر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة 1444 هـ وعيد تحرير سيناء.

وكان رئيس الوزراء أصدر قرارًا سابقا بأن يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، للعاملين في القطاعين العام والخاص.