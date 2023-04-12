أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الشرقية 2023.. مرتبطة بـ400 مهنة

يبحث الكثير من أبناء محافظة الشرقية على عناوين أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الشرقية 2023، والشروط والأوراق المطلوبة، بعدما أصبحت مرتبطة بأكثر من 400 مهنة للعمالة الفنية، لتقديمها ضمن أوراق التقدم للوظائف في المصانع والشركات للتأكد من مستوى الخبرة والمهارة قبل للتوظيف.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الشرقية 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

وتستعرض «الوطن»، أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الشرقية 2023 والشروط والأوراق المطلوبة لاستخراجها، لتتيح لقرائها إمكانية معرفة هذه الأماكن في سهولة ويسر.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الشرقية 2023

مركز الزقازيق - الصيادين الزقازيق, الشرقية بجوار كلية التربية النوعية

أبو حماد - شارع بورسعيد ابو حماد, الشرقية خلف الوحدة المحلية - ابو حماد

كفر صقر- شارع السنترال كفر صقر, الشرقية بجوار سنترال كفر صقر

أبوكبير - شارع عبد العزيز على - سوارس ابو كبير, الشرقية قريب من محطة السكة الحديد

القنايات - بجوار ادارة المرور - القنايات

مشتول السوق- العروبة، الشرقية بجوار الوحدة المحلية - مشتول السوق

ديرب نجم- شارع النصر بجوار مكتب الضرائب العامة

القرين - منطقة الجبل أمام الوحدة المحلية

فاقوس - شارع الشهيد احمد المنسى بجوار البنك الزراعى المصري

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الشرقية 2023 .. المستندات المطلوبة

1-حوالة بريدية بقيمة الرسوم

2- صورتان للبطاقة والأصل للاطلاع

3- الرقم التأميني

4- طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص

5- مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب

6- صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة (الأصل للاطلاع).

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الشرقية 2023.. إجراءات طالب الخدمة

خطوة 1: عمل حوالة بريدية

خطوة 2: تقديم الأوراق للموظف المختص

خطوة 3: التوجه إلى مدير مديرية القوى العاملة لختم الأوراق