أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في بني سويف 2023.. الشروط والأوراق

تُعد شهادة قياس مستوى المهارة من الشهادات المهمة للعمالة الفنية، حيث تُتيح للعامل تحديد مستوى مهارته الفنية، ويتم استخراجها من خلال مكاتب العمل عقب عقد الاختبار اللازم في حرفته، ليتم الحصول على شهادة معتمدة بمستوى مهارته، وخلال التقرير التالي نرصد أماكن أستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في بني سويف 2023 والشروط والأوراق المطلوبة.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في بني سويف 2023

ويمكن للعامل الفني تجهيز المستندات والتوجه إلى أماكن أستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في بني سويف 2023 وفق الشروط المحددة والأوراق المطلوبة هي:

1ــ حوالة بريدية بقيمة الرسوم

2ــ صورتان للبطاقة والأصل للأطلاع

3ــ الرقم التأميني

4ــ طلب استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في بني سويف 2023 باسم مدير مكتب التشغيل المختص.

5ــ مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب.

6ــ صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة (الأصل للاطلاع).

أماكن أستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في 2023

ويجب توجه العامل الفني إلى أماكن أستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في بني سويف 2023 عقب التزامه بالشروط والأوراق المطلوبة، للحصول على الشهادة وهي كالتالي:

1 ــ مكتب عمل بني سويف.

2 ــ مكتب عمل ناصر.

3 ــ مكتب عمل الواسطى.

4 ــ مكتب عمل بني سويف الجديدة.

5 ــ مكتب عمل ببا.

6 ــ مكتب عمل سمسطا.

7 ــ مكتب عمل الفشن.

8 ــ مكتب عمل إهناسيا.

إجراءات استخراج شهادة قياس مستوى المهارة 2023 في بني سويف

وعقب توجه العامل الفني إلى أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة 2023 في بني سويف، الإلتزام بعدد من الإجراءات وهي:

1ــ عمل حوالة بريدية

2ــ تقديم الأوراق للموظف المختص بمكتب العمل.

3ــ ملء نموذج طلب استخراج شهادة قياس مستوى المهارة 2023 في بني سويف

4 ــ إجراء الاختبار اللازم.

5 ــ التوجه إلى مدير مديرية القوى العاملة لختم الأوراق.

تكلفة استخراج شهادة قياس مستوى المهارة 2023 في بني سويف

وتمتد مدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة لمدة 5 سنوات، حيث تبلغ قيمة استخراجها في محافظة بني سويف 2023، مبلغ 40 جنيهًا، وفي حال عدم اجتياز العامل للاختبار «محدود المهارة» التقدم للاختبار مرة أخرى بعد 3 شهور لرفع مستوى مهارته.