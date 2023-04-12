أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الفيوم 2023 والأوراق المطلوب

أعلنت مديرية القوى العاملة بالفيوم، أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الفيوم 2023 فضلًا عن الشروط والأوراق المطلوبة للحصول عليها، بعدما أصبحت مرتبطة بأكثر من 400 مهنة للعمالة الفنية مثل كهربائي المعدات، وعمال تجميع أفران الغاز وغيرها، حيث تطلبها الكثير من المصانع والشركات لتوظيف العمالة لديها للتأكد من خبرتهم قبل توظيفهم.

وتستعرض «الوطن»، أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الفيوم 2023 والشروط والأوراق المطلوبة لاستخراجها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك تيسيرًا عليهم، وتجنبًا للبحث الكثير.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الفيوم 2023

يبلغ عدد أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الفيوم 2023 نحو 10 أماكن منتشرة في مدينة الفيوم، فضلًا عن مكتب في كل مركز من مراكز المحافظة، التي حددتها القوى العاملة في مكاتب العمل، حيث يُمنح كل من يجتاز الاختبار بنجاح شهادة معتمدة بمستوى مهاراته في المهنة أو الحرفة التي يعمل بها، بينما يتم السماح للعامل الذي يحصل على «محدود المهارة»، التقدم للاختبار مرة أخرى بعد مرور ثلاثة أشهر، لرفع مستوى مهاراته.

من أين استخرج شهادة قياس مهارة

تجيب القوى العاملة عن سؤال من أين استخرج شهادة قياس مهارة الذي طرحه العديد من المواطنين، بأنّها يتم استخراجها من الأماكن التالية:

مكتب العمل في منطقة الشيخ حسن وتحديدًا خلف مبنى حي جنوب. مكتب العمل في مساكن البنك بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم. مكتب العمل في مجمع المصالح بمدينة الفيوم. مكتب العمل للسلامة والصحة المهنية بجوار مكتب الشهر العقاري بالشيخ حسن. مكتب عمل إدارة تراخيص الأجانب في مجمع المصالح بمدينة الفيوم. مكتب العمل في مجمع المصالح بمركز إطسا. مكتب العمل في المساكن الاقتصادية بمركز طامية. مكتب العمل في مجمع المصالح بمركز سنورس. مكتب العمل بالمساكن الاقتصادية في مركز أبشواي. مكتب العمل في مساكن شباب الخريجين بمركز يوسف الصديق.

تكلفة شهادة قياس المهارة

وتبلغ تكلفة شهادة قياس المهارة 40 جنيهًا فقط، بينما يتم إعفاء أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من دفع الرسوم المقررة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مهارة

وتتمثل الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مهارة في الآتي:

دفع قيمة الرسوم من خلال البريد والحصول على حوالة بريدية. صورتين من البطاقة الشخصية والأصل للإطلاع. إحضار الرقم التأميني من التأمينات الاجتماعية. تقديم طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص. ما يثبت إقامة المتقدم للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة بدائرة المكتب. صورة من شهادة التأهيل المهني «لذوي الاحتياجات الخاصة، والأصل للاطلاع».

تجديد شهادة قياس مستوى المهارة

وفيما يخص تجديد شهادة قياس مستوى المهارة فإنّ مدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة تبلغ نحو 5 سنوات وبعد مرور تلك الفترة يتم تجديدها مرة أخرى.