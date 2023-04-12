أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في كفر الشيخ 2023.. اعرف الشروط

يبحث بعض العمال عن أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في كفر الشيخ 2023 وكذلك الشروط والأوراق المطلوبة لطلب استخراجها، وهي خدمة تُقدم للعمالة الفنية فقط، وتشمل أكثر من 400 مهنة، مثل: «كهربائي معدات، وعامل تجميع أفران غاز»، ويُمنح كل من يجتاز الاختبار بنجاح شهادة معتمدة.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في كفر الشيخ 2023

وتنتشر أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في كفر الشيخ 2023 بحسب ما أعلنه دليل الخدمات العامة في مصر على موقعه الإلكتروني، وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة استخراج شهادة قياس مستوى المهارة بوزارة القوى العاملة، حيث تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة، كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة القوى العاملة والمحافظات.

وبلغ عدد المكاتب 14 مكتباً، تابعين لمديرية القوي العاملة بكفر الشيخ، يمكن من خلالهم استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في كفر الشيخ 2023 وهي كالتالي:

1- مكتب كفر الشيخ.

2- مكتب سيدي غازي.

3- مكتب دسوق.

4- مكتب فوه.

5- مكتب مطوبس.

6- مكتب قلين.

7- مكتب سيدي سالم.

8- مكتب الرياض.

9- مكتب بيلا.

10- مكتب الحامول.

11- مكتب البرلس.

12- مكتب بلطيم.

13- مكتب مصيف بلطيم.

14- مكتب برج البرلس.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في كفر الشيخ 2023

يحتاج العامل لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في محافظة كفر الشيخ 2023 تقديم الأوراق المطلوبة التالية:

1- حوالة بريدية بقيمة الرسوم.

2- صورتان للبطاقة والأصل للاطلاع.

3- الرقم التأميني.

4- طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص.

5- مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب، أى مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب إذا كان العنوان الحالي لطالب الخدمة مختلفاً عن العنوان المدون بالبطاقة المدنية «إيصال كهرباء، أو إيصال مياه»، والأصل للاطلاع، وحوالة بريدية بقيمة الرسوم المستحقة

6- صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة والأصل للاطلاع.

في الحالات التي لا يتوافر فيها قياس مستوى المهارة لبعض المهن بالمحافظة يُمكن إجراء القياس بمديرية القوى العاملة بمحافظة أخرى بموجب خطاب من مكتب القوى العاملة التابع له.

إجراءات طالب استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في كفر الشيخ 2023

- عمل حوالة بريدية.

- تقديم الأوراق للموظف المختص.

- التوجه إلى مدير مديرية القوى العاملة لختم الأوراق.

ويجوز للعامل الحاصل على مستوى «محدود المهارة» التقدم للاختبار مرة أخرى بعد 3 شهور لرفع مستوى مهارته، وتكون مدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة هي 5 سنوات، ويُعفي أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات من الرسوم المقرر.