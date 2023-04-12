أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة بالقليوبية 2023.. الأوراق المطلوبة

توفر وزارة القوى العاملة، عددا من أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في القليوبية 2023، وحددت عددا من الشروط والأوراق المطلوبة لتقديم هذه الخدمة، في 18 مكتبا في أنحاء المحافظة، وهي الخدمة التي تتمثل في الحصول على الشهادة التي تُقدم للعمالة الفنية فقط، وتشمل أكثر من 400 مهنة.

وقالت إيمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية لـ«الوطن»، إن أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في القليوبية 2023 في مكاتب العمل، تمنح كل من يجتاز الاختبار بنجاح شهادة معتمدة بمستوى مهارته في الحرفة، ويجوز للعامل الحاصل على مستوى محدود المهارة، التقدم للاختبار مرة أخرى بعد 3 أشهر لرفع مستوى مهارته.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن صلاحية الشهادة المستخرجة من أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في القليوبية 2023 مدتها 5 سنوات، ويعفى أبناء الشهداء وذوي الإحتياجات من الرسوم المقررة، وتصدر من المكاتب المنتشرة بالمحافظة وعددها 18 مكتبا، في بنها والقناطر الخيرية والعبور والخانكة والخصوص وشبرا الخيمة حي غرب وحي شرق وطوخ وكفر شكر وقها وقليوب وشبين القناطر والخانكة.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة

أوضحت وكيل وزارة القوى العاملة، أن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في القليوبية 2023 كالتالي:

حوالة بريدية بقيمة الرسوم

صورتان للبطاقة والأصل للاطلاع

الرقم التأميني

طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص

مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب

صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة والأصل للاطلاع

إجراءات طلب الخدمة

قالت وكيل وزارة القوى العاملة، إن إجراءات طلب استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في القليوبية كالتالي:

عمل حوالة بريدية

تقديم الأوراق للموظف المختص في مكتب العمل والتشغيل التابع له طالب الخدمة بمدن المحافظة

التوجه إلى مدير مديرية القوى العاملة ببنها لختم الأوراق.