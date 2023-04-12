أمطار غزيرة تضرب طريق الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي 

شهد طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة بمدخل مدينة الإسماعيلية، قرب محطة تحصيل الرسوم، وذلك لليوم الثاني علي التوالي بعد أمطار مساء أمس.

واستمرت الأمطار لما يقرب من نصف ساعة تقريباً في دائرة مركز القصاصين وامتدت حتى قلب المدينة، وتسببت في تراكم المياه علي الطريق وبعض الطرق الداخلية.

رفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية باستمرار رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بالتزامن مع سقوط الأمطار خلال الساعات الماضية، وانتشار فرق الطوارئ علي الطرق السريعة والصحراوية.

وأكد اللواء شريف بشارة أنه جار متابعة حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، تحسبا لوقوع أي طارئ، مع ربط كل غرف العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ.

انتشار السيارات لرفع المياه

وانتشرت سيارات الاحياء والمراكز والمدن منذ مساء أمس في شوارع الإسماعيلية الي جانب سيارات الحماية المدنية، وسيارات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرفع المياه.

وناشدت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، المواطنين بضرورة توخي الحذر والحيطة خلال الساعات المقبلة تحسبا لأي طارئ.