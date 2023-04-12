نقيب الفلاحين: رفع سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه «عيدية الرئيس» للمزارعين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن تحديد سعر 1500 جنيه لأردب القمح هو بمثابة هدية عيد الفطر من الرئيس السيسي للفلاحين، لافتا إلى أن المزارعين استقبلوا الخبر بفرحة عارمة.

وأضاف «أبو صدام»، أن قرار إضافة حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين موسم 2023 ليصل أردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط إلى 1500 جنيه جاء في الوقت المناسب ليقطع الطريق على تجار الأزمات.

السعر الجديد يسهم في تحسين دخل المزارعين

وتابع، أن سعر القمح بعد هذا القرار يزيد نحو 700 جنيه في كل أردب عن الموسم السابق بواقع 14000 ألف جنيه زيادة عن الموسم الماضي لكل فدان، مضيفًا أن القرار جاء استجابة لطلبنا السابق بضرورة النظر في سعر أردب القمح ليواكب السعر في السوق الحر طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن.

وأشار نقيب الفلاحيين، إلى أن هذا السعر الجديد مجزي، وسيسهم في تحسين دخل المزارعين ويساعد في زيادة كميات الأقماح التي ستورد للحكومة كما يحفز المزارعين لزيادة مساحات زراعة الأقماح الموسم المقبل، ويحد من استنزاف العملة الصعبة لاستيراد الأقماح.

أبو صدام: القرار أدخل السرور على 50 مليون فلاح

وأكد «أبو صدام» أنه يرحب بالقرار ويشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية لانحيازها الدائم للمزارع، مؤكدا أن هذا القرار أدخل السرور علي أكثر من 50 مليون فلاح هم مزارعي وأسر مزارعي الأقماح في مصر، حيث إن مساحات زراعة الأقماح هذا الموسم تخطت 3.6 مليون فدان، ونتوقع إنتاجية تزيد عن 10 ملايين طن بمتوسط إنتاجية 3 طن لكل فدان.