انطلاق موسم توريد القمح لعام 2023 في مركز قوص بقنا «صور»

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انطلاق موسم توريد محصول القمح لعام 2023، وذلك في بنكر تخزين مدينة قوص، جنوب المحافظة، كبداية لعمليات التوريد الجديدة لمحصول القمح في المحافظة، بعدما انطلقت عمليات الحصاد في زراعات الجبل.

استقبال 3 شحنات قمح

وقال محافظ قنا، إنه تم وصول 3 شاحنات مُحملة غلال قمح، صباح اليوم، إلى بنكر تخزين الغلال بمدينة قوص، قادمة من مزارع القمح بمنطقة شرق العوينات بإجمالي حمولة 240 طنا، حيث قام المحافظ بمعاينة جودة الغلال ومتابعة عمليات أخذ العينات وتفريغ القمح، مشيرا إلى أن درجة نقاوة القمح الذى تم استلامه بلغت 23.5.

موسم حصاد القمح في قنا

وأضاف «الداودي»، أن المحافظة بالتنسيق مع مديريتيّ التموين والزراعة اتخذت كل التدابير التى تضمن نجاح موسم حصاد القمح والتخزين، مشيرا إلى أن المحافظة تضم 4 صوامع معدنية، و9 شون، وبنكرا واحدا، بإجمالى سعة تخزينة تصل إلى 232 ألف و805 أطنان قمح.

عمليات توريد القمح

وشدد المحافظ على مسؤولي مراكز التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه، لافتا إلى اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات التي تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن، مؤكدا أن الدولة لديها رؤية واستراتيجية بشأن محصول القمح، من خلال التوسع في زراعته واستنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية لتوفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول، كما شرعت الدولة إلى تنويع مصادر الاستيراد نظرا للظروف العالمية، وهي سياسة جديدة لم تكن موجودة سابقا، بهدف تحقيق الأمن الغذائي المصري.