«التموين» توجه المديريات الاستعداد لموسم توريد القمح 15 أبريل

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليماتها لمديريات التموين بالمحافظات بالاستعداد لبدء موسم توريد القمح 2023، إذ يبدأ موسم التوريد رسميا 15 أبريل الجاري ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لتأمين مخزون القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

سعر إردب القمح 2023

ويبلغ سعر إردب القمح 2023 والمقرر استلامه من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية 1250 جنيها بدلا من 1000 جنيه، وفقا للمعلن من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي أقر زيادة سعر إردب القمح في 18 يناير الماضي، بمبلغ 370 جنيهًا في سعر الإردب القمح عن العام الماضي 2022 والذي كان يبلغ 880 جنيهًا، من أجل تشجيع المزارعين على توريد القمح لوزارة التموين.

حجم مخزون القمح

وكشف آخر تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنّ حجم المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 2.3 شهر، فضلا عن قرب زيادة حجم المخزون مع الكميات الجديدة المقرر توريدها من المزارعين لمديريات التموين، إذ توفر وزارة التموين سعات تخزينية للقمح على مستوى المحافظات بإجمالي 5.4 مليون طن حجم الطاقة التخزينية من «الصوامع الداخلية، والهناجر، والبناكر، والشون المطورة، والصوامع المؤجرة، ومراكز التجميع، والشون الإسمنتية».