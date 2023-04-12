العثور على رضيعة أسفل الكرسي الأخير داخل ميكروباص في الإسكندرية

عثر سائق ميكروباص بالإسكندرية على طفلة أثناء سيره من محطة الرمل لمنطقة المندرة، إذ سمعت راكبة صوتا غريبا، فأبلغت السائق بما سمعته ونزل ليفتش السيارة، فوجد طفلة رضيعة تبكي تحت الكرسي الأخير بالميكروباص.

وتكثف مديرية أمن الإسكندرية جهودها للعثور على أهل الطفلة، وورد إلى قسم أول المنتزة بلاغ بالعثور على طفلة حديثة الولادة أسفل الكرسي الأخير بأحد سيارات الميكروباص بالمحافظة.

العثور على طفلة رضيعة أسفل الكرسي الأخير بالميكروباص

وأفاد سائق الميكروباص والذي يقيم بمحافظة الإسكندرية ويعمل على خط سير أبو قير، بأنه أثناء ذهابه من منطقة محطة الرمل إلى منطقة المندرة، ركب معه سيدتين يتبين على إحداهن أنها وضعت حديثا، ونزلتا عند مزلقان فيكتوريا.

تسليم الطفلة بقسم اول المنتزة

واضاف ان عند استكماله الطريق ركبت معه سيدة أخرى، وأبلغته بسماع صوت غريب يصدر من السيارة فنزل ليفتش فوجد طفلة رضيعة أسفل الكرسي الأخير بالسيارة، تبكي، فذهب بها إلى قسم أول المنتزة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.