محافظة الإسكندرية: تطوير حديقة مسجد سيدي بشر خلال 4 أشهر

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تطوير ميدان وحديقة مسجد سيدي بشر، وذلك بسبب التغيرات المناخية الكبيرة والبيئية والتي أثرت بشكل مباشر على القبة التي تزين حديقة مسجد سيدي بشر والأبنية الأخرى المتواجدة داخل الحديقة وتساقط أجزاء منها مما شكل خطورة داهمة على المترددين على الحديقة.

تطوير حديقة مسجد سيدي بشر

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية اليوم، فإنه قد خصصت المحافظه اعتمادا من الميزانية لمشروع تطوير حديقة مسجد سيدي بشر.

وأوضحت المحافظة أن أعمال التطوير تتم من خلال الشركة المنفذة، بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وذلك خلال فترة 4 شهور.

قيمة حديقة مسجد سيدي بشر

وتعد حديقة مسجد سيدي بشر واحدة من أقدم الحدائق الصغيرة في نطاق كورنيش سيدي بشر شرق الإسكندرية، ومتاحة مجانا للمواطنين، وتعد متنفسا للخروجات بالتحديد بعد صلوات الأعياد التي تقام في مسجد سيدي بشر الشهير المواجه لها، والتابعة لنطاق حي المنتزه أول شرق المدينة الساحلية.