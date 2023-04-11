«الداخلية» تكشف تفاصيل عرض عملات وتماثيل أثرية للبيع على «تيك توك»

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على تطبيق «تيك توك» يقوم خلاله صاحب الحساب بعرض مبالغ مالية عملات أجنبية وتماثيل يشتبه في أثريتها.

بالفحص ومن خلال التعامل الفني تم تحديد مُرتكب الواقعة، وهو طالب جامعي، مقيم بمحافظة الشرقية، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «شرطة السياحة والآثار - الأمن العام» ومديرية أمن الشرقية ضبط الطالب.

وبمواجهته اعترف بإنشاء الحساب المشار إليه وكذا قناة على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» بغرض بث مقاطع فيديو لتماثيل يدّعي فيها أنّها أثرية بغرض زيادة نسبة المشاهدات، كما ضُبط بحوزته هاتف محمول يحتوي على العديد من مقاطع الفيديو المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية.