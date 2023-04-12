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«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو ضرب طفل ونشره على يوتيوب

كتب:

محمد بركات
12:47 م | الأربعاء 12 أبريل 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبصحبته نجله (10 أعوام) مقيم بذات العنوان، وقرر بتضرره من مالك أحد محلات الهواتف المحمولة، لتعديه على نجله بالضرب وتصوير مقاطع فيديو أثناء تعديه عليه ونشرها على يوتيوب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة وأنّ وراء ارتكابها المشكو في حقه، عامل بذات المحل، مقيمان بدائرة القسم. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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