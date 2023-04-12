حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

شهدت قرى مركز الرياض ورافد الطريق الدولي، ثاني الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، ومشاركة مجلسي مدينتي كفر الشيخ، والرياض، والجهات المعنية.

إزالة مبان مخالفة على الرقعة الزراعية

وأوضح محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء مخالف، وتعديات على أراضي زراعية بقرى مركز الرياض باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة، اضافة لمعدات مديرية الطرق.

رصد ومتابعة المخالفات على الرقعة الزراعية

كما شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم.

وأشار أيضاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

كما وجه محافظة كفر الشيخ، بمواصلة رصد جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على وحماية أملاك الدولة، والأراضي الزراعي، لافتًا إلى إنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات، علي رقم«114»، و0473220792.