كفر الشيخ تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم الأربعاء، أنه وجه رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

مواجهة آثار الطقس السيئ بكفر الشيخ

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

غرفة العمليات تعلن وقف حركة الصيد

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قد أعلنت عن توقف حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لهبوب الرياح العاصفة، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من موجة الطقس اليوم الأربعاء التي تضرب السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، ومن بينها محافظة كفر الشيخ.