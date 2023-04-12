سعر أردب القمح 2023.. زيادة 620 جنيها عن العام الماضي

شهد سعر أردب القمح 2023 زيادة 3 مرات على مدار عام، بقرار من مجلس الوزراء، الذي أعلن سعر التوريد المقرر بدايته في 15 أبريل الجاري بسعر 1500 جنيه.

3 زيادات في سعر أردب القمح 2023

وترصد «الوطن» في التقرير التالي جدول زيادات سعر أردب القمح 2023 والتي أعلنت الحكومة عنها منذ العام الماضي وحتى الآن، والتي شهدت 3 زيادات من سعر الإردب العام الماضي وحتى الآن، كما يلي.

- 880 جنيها سعر توريد إردب القمح 2022.

- إقرار زيادة سعر التوريد في 2023 إلى 1000 جنيه.

- إقرار زيادة ثانية في سعر توريد إردب القمح لتصبح 1250 جنيها.

- إقرار زيادة ثالثة بقرار الحكومة ليصبح 1500 جنيه.

قرار مجلس الوزراء حول القمح

وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم 12 أبريل 2023 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين لموسم عام 2023، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، لدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.