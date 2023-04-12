 طلاب جامعة أسيوط: إنتاج سيارة ذاتية القيادة تعمل عن طريق البلوتوث

استقبل الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، فريق عمل متميز من طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تكنولوجيا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء) وذلك لعرض فكرة «سيارة شبه ذاتية القيادة».

يأتي ذلك بحضور كل من الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمد زايد عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور سامح محمد مصطفى وكيل كلية الصناعة والطاقة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك من منطلق الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة المصرية لتنمية القدرات الإبداعية والتشجيع على الابتكار الذي يدعم خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر2030.

إنتاج سيارة من قبل طلاب جامعة أسيوط التكنولوجية

واستمع رئيس الجامعة لفكرة المشروع التي عرضها الطلاب والتي تتمثل في تطوير سيارة شبه ذاتية القيادة ولها خاصية obstacle avoidance والتي تمكن السيارة من تجنب التصادمات مع السيارات الأخرى، ويتم أيضًا التحكم في السيارة باستخدام الهاتف المحمول عبر Bluetooth module مرتبط بالسيارة، حيث يمكن الشخص من تشغيل وإيقاف وتحريك السيارةعن بعد، كما يتم تغذية محركات السيارة عبر إشارة تحكم ذاتية عن طريق المتحكم الدقيق microcontroller بناءً على التوجيه الذاتي للسير والدوران على الطريق وكذلك تجنب التصادمات مع الأجسام الأخرى والأشخاص.

وبعد عرض الطلاب فكرة مشروعهم أثنى رئيس الجامعة على المشروع، مؤكدًا أن الجامعة تدعم بكل جهد مثل هذه الأفكار الإبتكارية، كما أنها تسعى لتنمية وصقل مهارات الطلاب في شتى برامج كليات الجامعة من أجل إعداد مثل هذه مشروعات التي تمكنهم من المنافسة بها للحصول على الجوائز في المحافل والمسابقات المحلية والإقليمية والعالمية، كما أكد أن الجامعة تتيح الفرصة للطلاب لتنفيذ مثل هذه الأعمال بأنفسهم، ما يكسبهم مهارات خاصة.

ووجَّه رئيس الجامعة رسالة لهؤلاء الطلاب بضرورة تطوير المشروع، والعمل المستمر من أجل تنمية ذاتهم للخروج بالعديد من الأفكار والمشاريع العلمية التي تساهم في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة والتي تتوافق مع رؤية مصر والتنمية المستدامة 2030.