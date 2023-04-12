إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن غرفة عمليات المحافظة بالديوان العام، تلقت إخطارا منذ قليل من هيئة مواني البحر الأحمر، يفيد بإغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية.

وأشار «فودة»، إلى انخفاض درجات الحرارة اليوم في المحافظة، مع هبوب رياح قوية في شرم الشيخ وطور سيناء، أدت إلى اغلاق ميناء شرم الشيخ التابع لهيئة مواني البحر الأحمر.

سرعة الرياح

ونشرت هيئة مواني البحر الأحمر بيانا على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أكدت في إغلاق ميناء شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية.

وأعلن المركز الإعلامي إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري اليوم فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 23 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا.

سلامة الأرواح والممتلكات

وأكد البيان، اتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية، لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.