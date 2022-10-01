4 يخوت سياحية تصل ميناء شرم الشيخ البحري مع إطلاق المنصة الموحدة

قال اللواء محمد عبدالرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة هيئة مواني البحر الأحمر، إن ميناء شرم الشيخ البحري استقبل 4 يخوت سياحية صباح اليوم السبت، في إطار حرص الدولة المصرية على النهوض بصناعة سياحة اليخوت، وإطلاق المنصة الموحدة لتقديم طلبات دخول اليخوت.

يخوت إماراتية

وأكد اللواء محمد عبد الرحيم، أن ميناء شرم الشيخ البحري استقبل اليوم السبت 4 يخوت سياحية تابعة لدولة الإمارات، هي اليخت «BluE» قادما من اليونان بطول 160 مترا، وغاطس 5.5 متر، وبطاقم 84 فردا، واليخت «A بلس» قادما من قبرص، بطول 147 مترا، وغاطس 5.5 متر، وطاقم 147 فردا، واليخت «PEARL» قادما من قبرص بطول 22 مترا، واليخت «ALESUND» بطول 53 مترا وغاطس 5.5 متر، وطاقم 22 فردا.

تسهيل الإجراءات

وشدد رئيس مجلس إدارة هيئة مواني البحر الأحمر على ضرورة دخول اليخوت، وتسهيل سرعة إنهاء الإجراءات، وتقديم كل الخدمات المطلوبة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.