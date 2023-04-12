جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للمواد خارج المجموع.. تبدأ 30 أبريل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية الفصل الدراسي الثاني 2023، بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

امتحانات المواد خارج المجموع الصف الثاني الثانوي

وأوضحت مديرية التعليم في الجيزة، أنّ امتحانات للمواد خارج المجموع، والمستوى الرفيع والتربية الرياضية الفصل الدراسي الثاني 2023 للصف الثاني الثانوي يوم الأحد 30 أبريل 2023، مشيرا إلى أنّ امتحان اللغة الثانية يتم في نفس الأيام، على أن تكون مادة اللغة الإنجليزية المستوى الرفيع لجنة أولى.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي

- يوم الأحد: 30 أبريل 2023: التربية الدينية من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعة ونصف الساعة، ومادة التربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان) من الساعة الحادية عشر لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الاثنين: 1 مايو 2023 مادة التربية العسكرية.

- يوم الثلاثاء: 2 مايو 2023 المستوى الرفيع الورقة الأولى من الساعة التاسعة لمدة ساعة ونصف الساعة، والمستوى الرفيع الورقة الثانية من الساعة الحادية عشر لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الأربعاء: 3 مايو 2023 مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعة ونصف الساعة، ومادة التربية المهنية من الساعة الحادية عشر لمدة ساعة، ومادة التربية الرياضية الخاص بمدرسة السعيدية من الساعة الثانية عشر ونصف والساعة 1 ظهرا.