التعليم توجه تعليمات بشأن امتحانات التيرم الثاني.. بينها توحيد تقدير الدرجات

بدأت المديريات التعليمية، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023، المقرر أن تنعقد 6 مايو 2023 وفقاً للخريطة الزمنية للعام الحالي المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

توحيد تقدير الدرجات

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات هامة بشأن الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية، مؤكده علي الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتوحيد تقدير الدرجات .

كما وجهت مديرية التعليم بالقاهرة، أعمال الامتحانات للشهادة الإعدادية ومراحل النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

تأكيد الدقة في الامتحانات

كما أكّدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، توحيد الدرجات للمواد المختلفة حتى يستطيع الكونترول رصدها بكل دقة وسهولة وأن تكون الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، مباشرة خالية من أي تعقيد .

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أنَّ الامتحانات مسئولية موجه اول المادة والتعامل المباشر مع مدير عام الإدارة التعليمية، مؤكده على الحيطة والحذر والتأكيد على الدقة في الامتحانات والتصحيح، مشيراً إلى أنَّ مصلحة أبنائه الطلاب خط أحمر ولن يقبل بأي تهاون .