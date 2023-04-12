«التعليم»: بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2023، في لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، في القطاعات على مستوى الجمهورية في المواعيد المعلنة في كل قطاع، على أن تستمر هذه المقابلات لمدة يومين.

ضوابط وموانع العمل في امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط المشاركة في لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة وهي كالتالي:

- عدم وجود الزوج والزوجة في اللجنة أو مع أقارب أحدهما حتي الدرجة الثانية.

- ألا تكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- ألا تكون محروماً من أعمال الامتحانات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- ألا تكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

- ألا تكون من العاملين في أحدي مدارس الثانوية العامة أو منتدب بها أو مكلف للعمل بها في المدارس التابعة للقطاع.

- ألا يكون لك صلة قرابة بأحد الطلبة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة أو تقوم بالتدريس لهم أو تهتم بأمرهم حتي الدرجة الثالثة للعمل بلجنة الإدارة والدرجة الرابعة لعمل بلجان النظام والمراقبة.

- بالنسبة للعاملين بعقود أو بمكافآت لا يجوز العمل باللجنة إلا بعد مرور ثلاث سنوات علي عملهم.