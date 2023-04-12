ضبط تشكيل عصابي للنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من 45 شخصا ضد إحدى شركات السياحة والكائنة بمحافظة القاهرة، لعدم وجود مندوب الشركة لتسليمهم جوازات السفر و تذاكر الطيران للسفر للخارج.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تبيّن صحة الواقعة، وأنّ الشركة (كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، ووراء ارتكاب الواقعة مسؤولي الشركة المُشار إليها والقائمين على إدارتها، وهم 5 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، حيث كوّن المذكورين تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لإحدى الدول وإيهامهم بقدرتهم على توفير تذاكر طيران وإقامة لهم على خلاف الحقيقة، مستغلين طبيعة عملهم في مجال السياحة واستئجارهم العديد من الشقق السكنية لاتخاذها مقرا للشركة المغلقة من الجهات المعنية.

وعقب ارتكابهم العديد من الوقائع يقومون بغلق مقر الشركة والهروب بمتحصلات نشاطهم الإجرامى ، كما تبين أن الشركة صادر لها قرار من الجهات المعنية لإرتكاب مسؤوليها مخالفات مالية وإدارية بالمخالفة للترخيص الممنوح لها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 4 أشخاص منهم وعثر بحوزتهم على كمية من التأشيرات الإلكترونية، وتذاكر حجز طيران، وجواز سفر، وأكلاشية باسم الشركة، ودفاتر استلام إيصالات نقدية، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، و3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيا تبيّن احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.