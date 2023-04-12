دعاء الرسول في ليلة القدر.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تتطلع الأمة الإسلامية إلى موعد حلول ليلة القدر، للإكثار من ترديد الأدعية، ومنها دعاء الرسول في ليلة القدر، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو دعاء الرسول في ليلة القدر.

دعاء الرسول في ليلة القدر

وبخصوص دعاء الرسول في ليلة القدر، ذكرت دار الإفتاء المصرية، أنّه بالنسبة للدعاء المأثور، إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

تعرف على دعاء الرسول في ليلة القدر

ويمكن للمسلم أن يدعو الله بما يرغب من خير الدنيا والآخرة، وتناولت دار الإفتاء المصرية دعاء النبي في ليلة القدر في فيديو بثته عبر قناتها على يوتيوب، تحدث فيه الشيخ عويضة عثمان، قائلا: «كان أحد الصالحين يدعو ويقول اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإنّ السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راض عنه».