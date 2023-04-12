أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الإسكندرية 2023.. اعرف الشروط

تشغل أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الإسكندرية 2023، قطاع كبير من المواطنين، وهي خدمة تقدم للعمالة الفنية، بهدف تطوير العمل بشكل يلائم المرحلة الحالية إذ يُمنح من يجتاز الاختبار بنجاح، شهادة معتمدة بمستوى مهارته في الحرفة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الإسكندرية 2023 والشروط والأوراق المطلوبة من أجل فرص العمل.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الإسكندرية 2023

- يتم استخراج حوالة بريدية من أقرب مكان لراغب الطلب.

- ويعد المكان الوحيد، لـ استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الإسكندرية 2023 عبر مديرية القوى العاملة، التي تقع في 19 شارع مصطفى كامل بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.

وتشهد شهادة قياس مستوى المهارة في الإسكندرية 2023، أنه يجوز للشخص التقدم للاختبار مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر بهدف رفع مستوى مهارة الشخص، ومدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة 5 سنوات، ويُعفي أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات من الرسوم المقررة.

خطوات استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الإسكندرية 2023

- عمل حوالة بريدية.

- تقديم الأوراق للموظف المختص.

- التوجه إلى مديرية القوى العاملة لختم الأوراق.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة

1- حوالة بريدية بقيمة الرسوم

2- صورتان للبطاقة والأصل للاطلاع

3- الرقم التأميني

4- طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص

5- مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب

6- صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة «الأصل للاطلاع».