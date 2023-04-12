أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في سوهاج 2023.. تكلفتها 40 جنيها

تعد أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في محافظة سوهاج 2023، من الأماكن المهمة التي يقصدها العمال والفنيون المقبلون على العمل في المحافظة، كما يبحثون عن الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراجها.

وتستعرض «الوطن»، أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في سوهاج 2023 والشروط والأوراق المطلوبة لاستخراجها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها على مدار الساعة، تيسيرًا عليهم، وتجنبًا للبحث الكثير.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في سوهاج 2023

يبلغ عدد أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في سوهاج 2023 نحو 11 مكتبًا منتشرة كل مركز من مراكز المحافظة، تمنح كل من يجتاز الاختبار بنجاح شهادة معتمدة بمستوى مهاراته في المهنة أو الحرفة التي يعمل بها، بينما يتم السماح للعامل الذي يحصل على «محدود المهارة»، التقدم للاختبار مرة أخرى بعد مرور ثلاثة أشهر، لرفع مستوى مهاراته.

من أين تستخرج شهادة قياس مهارة

ويمكن استخراج شهادة قياس المهارة من الأماكن التالية:

مكتب القوى العاملة في مركز طما

- مكتب القوى العاملة في مركز طهطا

- مكتب القوى العاملة في مركز المراغة

- مكتب القوى العاملة في مركز سوهاج

- مكتب القوى العاملة في مركز جهينة

- مكتب القوى العاملة في سوهاج

- مكتب القوى العاملة في مركز المنشأة

- مكتب القوى العاملة في مركز العسيرات

- مكتب القوى العاملة في مركز جرجا

- مكتب القوى العاملة في مركز البلينا

- مكتب القوى العاملة في مركز دار السلام

وتبلغ تكلفة شهادة قياس المهارة 40 جنيهًا فقط، بينما يتم إعفاء أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي من الرسوم المقررة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مهارة

وتتمثل الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مهارة في التالي:

دفع قيمة الرسوم من خلال البريد والحصول على حوالة بريدية.صورتين من البطاقة الشخصية والأصل للإطلاع.

- إحضار الرقم التأميني من التأمينات الاجتماعية.

- تقديم طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص.

- تقديم ما يثبت إقامة المتقدم للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة بدائرة المكتب.

- صورة من شهادة التأهيل المهني «لذوي الاحتياجات الخاصة، والأصل للاطلاع».

- تجديد شهادة قياس مستوى المهارةوفيما يخص تجديد شهادة قياس مستوى المهارة فإنّ مدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة تبلغ نحو 5 سنوات وبعد مرور تلك الفترة يتم تجديدها مرة أخرى.