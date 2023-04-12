نقيب الأسنان: تواصلنا مع الجهات المعنية لحل أزمة التراخيص وتوحيدها

أكد نقيب أطباء أسنان مصر إيهاب هيكل، تفعيل خدمات النقابة إلكترونيًا بما في ذلك تسجيل العيادات، خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى الوصول لحل أزمة التراخيص وتوحيدها.

عمومية الأسنان

وكشف هيكل، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة، اليوم، أنّه بخلاف الأنشطة النقابية المعتادة والمشكلات المتعلقة بالمهنة والأعضاء تفاعل مجلس النقابة مع أمور أخرى لم يتم الطرق لها من قبل على المستوى النقابي، مثل الضرائب حيث تم الاعتراض على احتساب خصم الأعباء المقدرة بـ10%، بمذكرة تفصيلية إلى وزير المالية، وتم الرد بأن هذا الأمر يحتاج إلى تغيير القانون الخاص بهذا البند.

نقابة أطباء الأسنان

وأضاف أنه التقى رئيس وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، فكان الرد الضمني هو أنّ تطبيق الفاتورة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، يلغي الحاجة لأي تعديل مطلوب.

وبشأن ملف التراخيص، أوضح نقيب أطباء أسنان مصر، أنّه تم التواصل مع جميع الوزارات المعنية، وكان الحل الأمثل هو توحيد منظومة التراخيص تحت مظلة منصة موحدة، ولذلك تم الاتفاق مع شركة المدفوعات الحكومية، وعُرض مقترح المنصة على وزارة الصحة والذي لاقى قبولا، ووصلوا لمرحلة تنقيح القرارات الوزارية ومراجعة القوانين، وفي النهاية توافقت الرؤى على إصدار قانون جديد للتراخيص يعالج العوار والتعقيدات المطبقة حاليا.