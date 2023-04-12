يهتم عدد من الحاصلين على الشهادات الفنية والعمال والفنيين بمعرفة أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الإسماعيلية 2023، وكذلك الأوراق المطلوبة لاستخراجها، وهي خدمة تُقدم للعمالة الفنية فقط.

وبحسب الموقع الرسمي لدليل الخدمات العامة، فإنه يتم تقديم خدمة شهادات القياس الي أكثر من 400 مهنة للعمالة الفنية، مثل «كهربائي معدات، وعامل تجميع أفران غاز»، ويُمنح كل من يجتاز الاختبار بنجاح، شهادة معتمدة بمستوى مهارته في الحرفة.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الإسماعيلية

ويبلغ عدد أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة 2023 في الإسماعيلية، 4 مكاتب، إضافة إلى مكتب القوى العاملة الرئيسي، كالتالي:

- مكتب أبو خليفة.. في منطقة أبو خليفة، بالإسماعيلية، بجوار الوحدة المحلية.

- مكتب التل الكبير.. في المساكن الاقتصادية - ش مجلس المدينة القديم التل الكبير، الإسماعيلية، بجوار النيابة الإدارية.

- مكتب القنطرة شرق.. ش الجيش - السبع عمارات قنطرة شرق، الإسماعيلية بجوار مبنى الأرصاد الجوية.

- مكتب أبوصوير.. المساكن الاقتصادية - ش خالد بن الوليد، أبو سوير المحطة، أبو صوير المحطة، الإسماعيلية، أمام محطة السكة الحديد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الدقهلية

وبحسب الموقع الرسمي لدليل الخدمات، فإنه يتطلب سداد حوالة بريدية بقيمة الرسوم، مع إحضار صورتين للبطاقة والأصل للاطلاع، والرقم التأميني، وتقديم طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص، ومستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب، وصورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة «الأصل للاطلاع».