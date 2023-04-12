يحتاج العمال والفنيون المقبلون على العمل، إلى معرفة أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في محافظة الأقصر 2023، والشروط والأوراق المطلوبة لاستخراجها.

وتستعرض «الوطن»، أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الأقصر 2023 والشروط والأوراق المطلوبة لاستخراجها.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الأقصر 2023

يبلغ عدد أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الأقصر 2023، سبعة مكاتب منتشرة في مركز من مراكز المحافظة، تمنح كل من يجتاز الاختبار بنجاح شهادة معتمدة بمستوى مهاراته في المهنة أو الحرفة التي يعمل بها، بينما يتم السماح للعامل الذي يحصل على «محدود المهارة»، التقدم للاختبار مرة أخرى بعد مرور ثلاثة أشهر، لرفع مستوى مهاراته.

من أين تستخرج شهادة قياس مهارة؟

ويمكن استخراج شهادة قياس المهارة من الأماكن التالية:

يوجد 7 مكاتب للقوى العاملة داخل محافظة الأقصر، وفيما يلي بعضها:

- مكتب تشغيل الأقصر شارع النزهة شرق السكة الحديد

- مكتب تشغيل البياضية - البياضية قرية رواج

- مكتب تشغيل الطود- الطود مساكن الأسر

- مكتب تشغيل القرنة - القرنة السيول بجوار مدرسة الشهيد سيد زكريا

- مكتب تشغيل أرمنت - أرمنت الوابورات شارع الجنين

- مكتب تشغيل إسنا - إسنا شارع الجنينة

مكتب تشغيل الزينية- الزينية قبلي - الصيادين

وتبلغ تكلفة شهادة قياس المهارة 40 جنيهًا فقط، بينما يتم إعفاء أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من دفع أي من الرسوم المقررة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مهارة

وتتمثل الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مهارة في التالي:

- دفع قيمة الرسوم من خلال البريد والحصول على حوالة بريدية.

- صورتين من البطاقة الشخصية والأصل للإطلاع.

- إحضار الرقم التأميني من التأمينات الاجتماعية.

- تقديم طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص.

- تقديم ما يثبت إقامة المتقدم للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة بدائرة المكتب.

- صورة من شهادة التأهيل المهني «لذوي الاحتياجات الخاصة، والأصل للاطلاع».

تجديد شهادة قياس مستوى المهارة

وفيما يخص تجديد شهادة قياس مستوى المهارة فإنّ مدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة تبلغ نحو 5 سنوات وبعد مرور تلك الفترة يتم تجديدها مرة أخرى.