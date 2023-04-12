أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في البحر الأحمر 2023

يقصد المواطنين دائما أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في محافظة البحر الأحمر 2023‪ العمال والفنيون المقبلون على العمل بمدن المحافظة، كما يسأل البعض عن الشروط والأوراق المطلوبة لشهادة قياس المهارة

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في البحر الأحمر

تنشر «الوطن» أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في محافظة البحر الأحمر 2023، حيث تضم محافظة البحر الأحمر عددًا من المكاتب لاستخراج شهادة قياس مستوى في مدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب.

حددت مديرية القوى العاملة في البحر الأحمر 6 مكاتب بمدن المحافظة لأماكن استخراج شهادة قياس مستوى حيث أفاد هارون عبد العزيز مدير القوى العاملة بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» أن أماكن استخراج كعب العمل بـ البحر الأحمر هي 6 مكاتب وهي؛ مكتب رأس غارب ومكتب الغردقة ومكتب سفاجا ومكتب القصير ومكتب مرسي علم ومكتب حلايب

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة

أشار هارون عبد العزيز، مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر بأن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة صورة البطاقة الشخصية والرقم التأميني وشهادة خبرة ومستند يفيد الإقامة والموقف من التجنيد.