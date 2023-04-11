صلاة العيد الساعة كام في البحر الأحمر؟.. اعرف الموعد

أيام قليلة ونستقبل عيد الفطر المبارك، ويتسائل المواطنون عن موعد صلاة العيد الساعة في البحر الأحمر، والذي يوافق يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، وفقا لحسابات الهيئة المصرية للمساحة، حيث يؤدي آلاف المواطنين الصلاة مساجد مدن محافظة البحر الأحمر.

صلاة العيد الساعة كام في البحر الأحمر

وتنشر الوطن الإجابة علي سؤال المواطنين وهو صلاة العيد الساعة كام في البحر الأحمر، ويأتي موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحر الأحمر في تمام الساعة 5:40 صباح الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، اول صلاة في المحافظات، وذلك حسب معهد البحوث الفلكية.

استعدادات البحر الأحمر لصلاة العيد

وأعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر، في بيان صحفى اليوم الإثنين، تنفيذ حملة موسعة وتستمر لمدة يومين تحت إشراف الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة عيد الفطر المبارك وتزامنا مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

حملة نظافة المساجد

وكشف الدكتور محمود الشيمى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى بيان صحفى أن الحملة تستمر ليومين بجميع مساجد مدن المحافظة، لافتا إلى تطهير وتعقيم مساجد بإدارة الغردقة وسفاجا وغارب والقصير ومرسى علم وشلاتين تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد صلاة العيد في البحر الأحمر

وكشف وكيل وزارة أوقاف البحر الأحمر أن عدد مساجد صلاة العيد في مدن البحر الأحمر 222 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر بمدن المحافظة بعدد 107 مساجد في الغردقة 27 مسجدًا في مدينة رأس غارب، 24 مسجدًا في سفاجا و30 مسجدا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم والشلاتين 15 وحلايب 9 مساجد.

عدد التكبيرات في صلاة العيد

كشفت دار الإفتاء في بيان لها حول كم عدد التكبيرات في صلاة العيد، موضحةً أنّ صلاة العيد تتكون من ركعتين تُجزأ إقامتهما مثل باقي الصلوات، وتنطبق عليها نفس السنن والهيئة كغيرها من الصلوات، وينوي بها صلاة العيد، حيث يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًة تكبيرات