هل يمكن استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت؟

أعلنت منصة الأحوال المدنية خطوات استخراج قيد عائلي من الإنترنت، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين، وتقديم الخدمة في وقت قصير للمواطنين، ووفق حديث اللواء عادل عبد العظيم، الخبير الأمني، أنه يمكن استخراج قيد عائلي من الإنترنت في عدة خطوات.

وأوضح اللواء عادل عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن»، أن استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت من قطاع الأحوال المدنية بشرط ألا يكون للمرة الأولى، من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

- الدخول على موقع قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وتسجيل الدخول كمستخدم.

- اختيار خدمات السجل المدني، ومنها إصدار قيد عائلي مميكن.

- سيطلب منك تحديد علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».

- إدخال البيانات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي، اسم الأم، الرقم القومي.

- الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.

- تحديد نظام الدفع عن طريق بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.

- أخيرًا تحديد مكان استلام القيد العائلي.

قدم في الطلب صورة بطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة لتصحيح أو تغيير القيد العائلي

- صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية

- من يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن إجراءات طالب الخدمة.

- تقديم بطاقة الرقم القومي كإثبات شخصية.

- تقديم المستندات المطلوبة للتصحيح للموظف المختص.

- استلام الخدمة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

المستندات المطلوبة لاستخراج القيد العائلي

أتاحت الأحوال المدنية استخراج القيد العائلي للمواطنين إمكانية استخراج قيد عائلي ورقي للمرة الأولى وهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- صور بطاقات الرقم القومي أو شهادة الميلاد للزوجين.

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- صور شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة

خطوات استخراج القيد العائلي ورقي لأول مرة

وعن خطوات استخراج القيد العائلي الورقي للمرة الأولى، فهي:

- التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية التابع لها محل السكن.

- سحب طلب الحصول على قيد عائلي ورقي للمرة الأولى.

- تقديم المستندات المطلوب والنموذج المختص.

- دفع قيمة رسوم استخراج القيد العائلي.