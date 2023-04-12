رفع كفاءة مستشفى أبي قير التخصصي للتأمين الصحي في الإسكندرية «صور»

أكدت الدكتورة شاهيناز مصطفى، مديرة مستشفى أبي قير التخصصي للتأمين الصحي بالإسكندرية، رفع كفاءة قسم المبتسرين والعمليات وسكن الأطباء وجاري العمل على زيادة عدد الأسرّة بوحدة العناية العامة.

جاء ذلك على هامش زيارة الدكتوة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية اليوم الأربعاء، مستشفى أبي قير التخصصي للتأمين الصحي، للوقوف على عمليات رفع كفاءة المستشفى حيث تفقدت قسم الاستقبال والطوارئ و تابعت كيفية تصنيف مرضى الطوارئ.

وكيل صحة الإسكندرية تشيد بجودة مستشفى أبو قير

وبحسب بيان مديرية الصحة بالإسكندرية اليوم، فإنها تأكدت من سير العمل في قسم الأشعة ثم تفقدت سيادتها وحدة العناية المركزة واستمعت لمقترحات الأطباء و مطالبهم من أجل تحسين الخدمات المقدمة، كما تفقدت سكن الأطباء و أشادت بجودة السكن ووجود غرف إعاشة للأطباء.

وأشادت بالمجهود الواضح لجميع العاملين بالمستشفى ونظام التشغيل والجودة تحت الإدارة المتميزة، والتي ظهرت في رضاء المترددين على المستشفى عن الخدمات والرعاية المقدمة.

وأكدت، أن تكامل الخدمات الصحية بين مختلف مقدمي الخدمة سيسهم في توفير الوقت والجهد على المريض في الحصول على الخدمات المطلوبة في أسرع وقت.

مقترح التعاون في مجال المسالك البولية

وأوضحت الدكتورة هبة عارف، مدير عام الطب العلاجي، أنه من أجل تكامل الخدمات الطبية بين جميع مقدمي الخدمة الصحية، فإنه تم اقتراح إمكانية التعاون في مجال المسالك البولية للمرضى المستدعي حالاتهم استخدام جهاز تفتيت الحصاوي أو جهاز ديناميكية البول.