البنك المركزي: ارتفاع عملات الأسواق الناشئة بعد الأزمة المصرفية الأمريكية 

أنهت عملات الأسواق الناشئة تداولات الأسبوع على ارتفاع، حيث صعد مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.55% على خلفية انخفاض الدولار نتيجة تسعير السوق لاتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو إبطاء وتيرة التشديد النقدي، بحسب تقرير البنك المركزي المصري للتعليق على الأسواق.

وفي أسبوع التداول المتقلب، والذي سيطرت عليه تداعيات انهيار البنوك في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ارتفعت عملات الأسواق الناشئة في يومي الاثنين والجمعة بعد أن عرضت الهيئات التنظيمية الأمريكية والبنوك الأمريكية الكبرى تقديم الدعم، وقادت العملات الآسيوية المكاسب، حيث تصاعدت التوقعات بشأن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقل مما كان متوقعًا، وفق التقرير.

وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، تراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث ارتفعت 9 عملات فقط من أصل 23 عملة خلال تداولات هذا الأسبوع، وكان البيزو التشيلي (-3.93%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث تراجعت أسعار النحاس، والتي تمثل الصادرات الرئيسية للبلاد وأهم مصادر الدخل للعملة الأجنبية، إلى جانب تزايد التوترات بشأن حدوث ركود.

احتمالية حدوث ركود بسبب الأزمة

وتابع: «يشير انهيار بنك سيليكون فالي وعلامات التعثر في البنوك الأمريكية والأوروبية الأخرى إلى احتمالية حدوث ركود والتي ضغطت بدورها على أسعار السلع الأساسية للهبوط».

وتبعه الفورينت المجري (-3.46%) كثاني أسوأ العملات أداءً، حيث انخفض بنسبة 3.30% خلال يوم الأربعاء، بعد أن أوصى بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas SA ببيع العملات الأجنبية وحذر من أن البلاد قد لا تكون قادرة على فتح التمويل من الاتحاد الأوروبي على النحو المنشود.

واختتم: «ومن ناحية أخرى، كان البات التايلاندي (+2.45%) والوون الكوري الجنوبي (+1.67%) أفضل العملات أداءً، حيث ازدادت التوقعات بشأن اقتراب دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي من نهايتها، إذ أظهرت البيانات الاقتصادية في الصين تحسن معدل الاستهلاك في البلاد وبالتالي يمكن أن تنتعش أنشطة التجارة والسياحة مع الدول الآسيوية المجاورة لها».