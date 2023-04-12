أعلنت وزارة التعليم العالي، ممثلة في قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، طريقة التقدم لوظيفة ملحق ثقافي بالمكاتب المصرية الثقافية بالخارج، وكذلك وظيفة ملحق ثقافي في عد من الدول الأجنبية على النحو التالي:

وظيفة ملحق ثقافي

ملحق ثقافي بالمكاتب الثقافية المصرية في كل من واشنطن ومنتريال ولندن وروما.

ومن أبرز مهامه وضع الخطة الثقافية بالمكاتب الثقافية والمراكز، وتوفير قاعدة بيانات عن دولة المقر، وتنشيط استقدام الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، كما يقوم الملحق الثقافي في الدولة التي لا يوجد بها ملحق مدير مكتب بمهام مدير المكتب باعتباره المسؤول الأول عن المركز أو المكتب.

وظيفة ملحق ثقافي مدير مكتب

وظيفة مدير مكتب بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج في كل من موسكو وبكين ومونتريال ومدريد وواشنطن.

يعمل شاغل هذه الوظيفة ضمن التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المصري لدى إحدى الدول المعلن عنها، ومن بين مهام مدير المكتب؛ العمل على تنمية العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر والدول الأجنبية، ومتابعة الدارسين المصريين في مختلف المراحل التعليمية وكذلك ملفات الدارسين والمبتعثين.

شروط وظيفة ملحق ثقافي

- من بين الشروط المعلنة أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولأبوين مصريين ولا يحمل جنسية أخرى وغير متزوج من أجنبية.

- ألا يزيد عمره عن 56 عاما وقت التقدم للإعلان.

- الإجادة التامة للغة الإنجليزية ويفضل إجاة لغة دولة المقر التي يتقدم للعمل بها.

وللاطلاع على كل الشروط من هــــنــــــا

مواعيد التقدم للوظيفة

من 3 إلى 16 أبريل 2023، عبر الرابط