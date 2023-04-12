تعثر انتشال جثمان غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية لليوم الرابع بسبب الطقس

واصلت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير عمليات البحث غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية لليوم الرابع والذي لقى مصرعه منذ يوم السبت الماضي وبدأت عمليات البحث عنه يوم الأحد، وهو الذي غرق على الرغم من غلق الشاطئ حيث تسلل إليه، فيما تلاقي قوات الإنقاذ صعوبات في الوقت الراهن لانتشاله بسبب طقس الإسكندرية المضطرب.

تفاصيل حالة غرق شاطئ النخيل بالإسكندرية

وتلقت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى أحمد عمر شحاتة، 16 سنة، من منطقة العامرية غرب الإسكندرية، حيث لقى غرقه عند الحاجز الثالث من شاطىء النخيل، عقب نزوله المياه صباح يوم السبت.

وعليه بدأت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين تكثيف البحث عن الجثمان أملا في انتشاله سريعا إلا أن سوء الأحوال الجوية قد أحيل حركة إيجاده سريعا.

الطقس يعرقل رحلة البحث عن غريق شاطئ النخيل

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة، تم إبلاغ كل الغواصين بسرعة الوصول إلى مكان الغرق في شاطئ النخيل أحد أخطر شواطئ غرب الإسكندرية أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا، وهو ما قد تم حيث وقع غرق الشاب وبدأ البحث عنه منذ 3 أيام عبر 31 غطاس، إلا أنه بسبب ارتفاع الأمواج لم يعثر عليه.

وأضاف «المالحي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجرى البحث عنه اليوم مع غروب اليوم، إلا أن الأجواء الممطرة وارتفاع الأمواج والصقيع تعيق عملية البحث، مشيرا إلى استمرار البحث بشكل يومي من أجل العثور على الجثمان.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.