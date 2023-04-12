الأمطار الرعدية تضرب الإسماعيلية لليوم الثاني.. واستمرار الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية منذ قليل أمطارا رعدية على معظم أنحاء المدينة بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات منذ مساء أمس الثلاثاء.

وهطلت مياه الأمطار بشكل كبير على مدينة الإسماعيلية ومراكز فايد والقنطرة غرب وأبوصوير، فيما شهدت مراكز القصاصين والتل الكبير أمطارا متفاوتة الشدة على مدار الساعات الماضية.

تراكم المياه في الشوارع

وتراكمت مياه الأمطار في الإسماعيلية في عدد من الميادين والشوارع الرئيسية وخاصة ميدان الممر ومنطقة إبراهيم سلامة والشارع التجاري في الشيخ زايد ومنطقة الخامسة.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بانتقال كافة فرق الطوارئ، وسيارات رفع المياه في كافة الشوارع لرفعها وفتح الحركة المرورية أمام السيارات خاصة قبل ساعات الإفطار.

استمرار الطوارئ في الإسماعيلية

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن حالة الطوارئ مستمرة في الإسماعيلية على مدار الساعات المقبلة لحين انتهاء ذروة موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وقال بشارة إنه تم ربط كافة غرف العمليات في كافة الأحياء والمراكز والمدن، بالغرفة الرئيسية للشبكة الوطنية للطوارئ للتدخل العاجل حال وجود أي طارئ.