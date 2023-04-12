«الأرصاد»: أمطار القاهرة متفاوتة الشدة.. واستمرار انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، بكميات متفاوتة الشدة من مكان لآخر، نظرا لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق قادم في طبقات الجو العليا، يصاحبه كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا على البحر المتوسط، تعمل على تكاثر السحب الممطرة على جميع أنحاء الجمهورية.

أمطار القاهرة

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ أمطار القاهرة متفاوتة الشدة على مدار اليوم من مكان لآخر، حيث تشهد السواحل الشمالية ومدن القناة استمرار سقوط الأمطار على مدار اليوم بشكل متقطع، مع انخفاض درجات الحرارة، وقد تكون رعدية أحيانا على السواحل والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ورفح والعريش ودمياط وبور سعيد.

ولفتت الأرصاد، إلى انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل، حيث يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة الصغرى 13 مئوية على القاهرة وشمال البلاد.

درجات الحرارة غدا

عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم 12-4-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

القاهرة 25 - 15

العاصمة الإدارية 26 - 14

أكتوبر 25 - 14

بنها 25 - 15

دمنهور 25 - 13

وادي النطرون 24 - 14

كفر الشيخ 25 - 14

المنصورة 26 - 13

الزقازيق 27 - 13

شبين الكوم 27 - 14

طنطا 26 - 13

دمياط 21 - 14

بورسعيد 22 - 14

الإسماعيلية 27 - 14

السويس 26 - 13

- العريش 24 - 13

- رفح 23 - 13

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 25 - 07

- كاترين 23 - 04

- الطور 28 - 17

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 30 - 15

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 14

- السلوم 22 - 12

- سيوة 25 - 12

- رأس غارب 28 - 15

- الغردقة 31 - 15

- سفاجا 27 - 15

- مرسى علم 30 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 27 - 17

- الفيوم 27 - 12

- بني سويف 28 - 12

- المنيا 28 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 31 - 15

- الأقصر 32 - 15

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 30 - 12

- أبو سمبل 32 - 14