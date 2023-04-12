بدء العمل في المقر الجديد لـ«الري» بالعاصمة الإدارية الجديدة

باشر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، العمل من مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابع الاستعدادات الجارية على قدم وساق لعملية النقل النهائي لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

سويلم يتفقد المبنى ويوجه بضرورة الالتزام بكل التعليمات

وصرح الدكتور سويلم بأن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية تواكب العصر وتوفر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، بإمكانيات أكثر تطوراً تلبى متطلبات التحول الرقمي، حيث تتمتع المبانى بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر.

وأشار إلى أهمية هذا الانتقال في تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في منظومة العمل الإداري، بالتزامن مع التدريب الذى تلقاه العاملون بالوزارة في هذا المجال.

وأجرى الدكتور سويلم جولة تفقدية بالمبنى يرافقه عدد من قيادات الوزارة، حيث وجَّه بضرورة الالتزام بكل التعليمات المنظمة للعمل داخل مبنى الوزارة الجديد.

التوجيه بانتقال جهات الوزارة للمبنى الجديد

وعقد الوزير اجتماعاً بحضور المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة ومسؤولي ملف الانتقال للعاصمة للاطمئنان على الترتيبات النهائية لانتقال العاملين للعاصمة، حيث تم استعراض المجهودات والإجراءات التي قامت بها أجهزة الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال حصر أعداد المنتقلين للعاصمة وكل الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف وغيرها، والتطبيقات التخصصية التى تشمل مختلف أعمال الوزارة، وحصول العاملين على دورات تدريبية متخصصة في مجالات مختلفة، كما أنشأت الوزارة وحدة للتحول الرقمي، وعمل أرشفة لما يقرب من 6 ملايين وثيقة، ورقمنة 232 إدارة مختلفة.

ووجَّه الدكتور سويلم بأن تبدأ كل جهات الوزارة في الانتقال لمبنى الوزارة الجديد، وقيام الأطقم المختصة بالوزارة بالبدء في تشغيل كافة الخدمات اللوجستية بالمبنى.