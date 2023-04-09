تعرف على طرق الوصول إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة

نفذت وزارة النقل، خطة لنقل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة تكون نواة لخطة نقل شاملة تطبق في باقي مدن الجمهورية، وتعتمد أساسا على مفهوم النقل بالجمهورية الجديدة، في إطار خطة وزارة النقل لتطوير قطاعات نقل الركاب والبضائع في مصر كافة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وفى إطار تنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المروري، واستهلاك الوقود وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.

تفاصيل خطة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية

تتضمن الخطة، وسائل النقل المختلفة داخل المنظومة خطوط الجر الكهربائي «شبكة المترو/ القطار الكهربائى الخفيف LRT» والنقل بالحافلات من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة والنقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترتكز الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة على استخدام وسائل النقل العام المستدام، مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT – مترو الأنفاق، واستخدام أماكن الإنتظار للسيارت الخاصة «Park & Ride»، المتواجدة بالفعل بجوار محطات القطار الكهربائي الخفيف، وجرى التعاقد مع 9 شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة، من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي، لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالى عدد 369 سيارة، بالإضافة إلى التفويج للمناطق البعيدة عن مركز المدينة، مثل مدينة «السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، 15 مايو، بلبيس، بنها، القناطر».

شبكة خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف

وفيما يخص شبكة خطوط المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وفق تقرير لوزراة النقل، جرى ربط شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى مع القطار الكهربائي الخفيف؛ إذ يتبادل القطار الكهربائي الخفيف LRT الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية، التي تضم 5 وسائل نقل «القطار الكهربائي الخفيف – مترو الأنفاق - خط سكة حديد – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي»، وتبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة الفنون والثقافة، ومع خط السكة الحديد عدلي منصور/ السويس في محطة بدر، وكذلك جرى ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة «المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر» بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلا على المواطنين، وجرى تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة، وبدون أي رسوم، لجذب أصحاب السيارات الخاصة، لاستخدام وسائل النقل العامة.

وفي إطار خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة، جرى ربط محطة الفنون والثقافة للقطار الكهربائي الخفيف LRT بالحي الحكومي بأتوبيسات العاصمة، لنقل الموظفين من المحطة، ويجرى الإنزال بجوار مباني الوزارات.