محافظ مطروح: إنشاء محطة للتخلص من مياه الصرف الزراعي وحل مشكلة الملوحة في سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عن إنشاء المحطة الرئيسية لرافع مياه الصرف الزراعي بمنطقة «انطفير» لتوصيل المياه إلى القناة الناقلة للمياه لمسافة 38 كم شرق سيوة للقضاء نهائيا على ارتفاع منسوب وملوحة مياه الصرف الزراعي ومعاناة الأهالي والمزارعين بسيوة منذ التسعينات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة حل المشكلة من جذورها.

محطة رفع مياه الصرف الزراعي في سيوة

وتابع محافظ مطروح، المحطة بعد الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية يرافقه محمد بكر رئيس مدينة سيوة والنائبة فتحيه السنوسي عضو مجلس النواب والمهندس خالد الأباصيري مدير عام الموارد المائية والري بسيوة، ومديري المديريات والإدارات، ومشايخ قبائل سيوة، لشرح حول أعمال تشغيل المحطة بالتعاون مع الموارد المائية والري من خلال 7 طلمبات رفع 500 مم بمواسير قابلة للزيادة في الأعداد وبطاقة سحب 450 م3/ الساعة لكل وحدة.

إضافة إلى 3 طلمبات تحضير لسحب المياه على خط طرد مزدوج بطول 6 كم بخط بولي إثيلين إلى حوض التهدئة ببداية القناة الناقلة بطول 38كم حتى منطقة عين الجمبي شرق سيوة واستهداف ري وزراعة الأراضي على الجانبين بمساحة نحو 100 ألف فدان وجارى إنشاء حوض وسط بجانب المحطة لتجميع مياه الصرف من جميع المصارف المحيطة باتساع 30م×30م وبعمق 3.5م كذلك رفع ساندرة لتجميع جميع كابلات ومحول الكهرباء عن طلمبات الرفع وونش رفع بطاقة 3.2 طن.

حل مشكلة الصرف الزراعي في سيوة

ووجه محافظ مطروح ببيان الشكر لجهود جميع الجهات المعنية في إنشاء المحطة والعمل علي حل مشكلة الصرف الزراعي في سيوة والعمل ليل نهار والإسراع في تنفيذ المحطة، كما وجه أهمية تدريب العمالة بالمحطة وأعمال الصيانة حرصا على استمرارية واستدامة المحطة لأهميتها القصوى في إنهاء أزمة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالواحة.

كما تم تفقد محافظ مطروح أعمال حفر مجرى القناة الناقلة بطول 38 كم بمتوسط عمق حوالى 15 م ومراعاة ميول المنسوب بمسافة 12 سم لكل كيلو متر لمنع نحر المياه ليصل الميول في نهاية القناة إلى 4 متر بين أول القناة وآخرها.