أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة بشمال سيناء 2023

يبحث العديد من الأشخاص عن معرفة أماكن أستخراج شهادة قياس مستوى المهارة بشمال سيناء 2023، وهي خدمة تقدم للعمالة الفنية، بهدف تطوير العمل بشكل يلائم المرحلة الحالية إذ يُمنح من يجتاز الاختبار بنجاح، شهادة معتمدة بمستوى مهارته في هذه الحرفة، والتي تؤهله للعمل، يقدم «الوطن» خدمة للقراء من أبناء سيناء عن أماكن أستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في شمال سيناء 2023 والشروط والأوراق المطلوبة من أجل فرص العمل.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في بمحافظة شمال سيناء 2023

-، ومكاتب البريد في العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ورمانة ووسط سيناء يستخرج مقدم الطلب من أقرب مكتب بريد حوالة بريدية.

- ويعد المكان الوحيد، لـ استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في شمال سيناء، بمدينة العريش د 2023 عبر مديرية القوى العاملة، التي في حي الضاحية بوسط مدينة العريش.

وتشهد شهادة قياس مستوى المهارة في شمال سيناء 2023، حيث أنه يمكن للمتقدم إعادة الاختبار مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر بهدف رفع مستوى مهارة الشخص، ومدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة 5 سنوات، ويُعفي أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات من الرسوم المقررة، التي أقرتها وزارة القوى العاملة.

خطوات استخراج شهادة قياس مستوى المهارة بشمال سيناء 2023

- استخراج حوالة بريدية.

- تقديم الأوراق للموظف المختص.

- التوجه إلى مديرية القوى العاملة لختم الأوراق.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة

1- حوالة بريدية بقيمة الرسوم

2- صورتان لبطاقة والأصل للاطلاع

3- الرقم التأميني

4- طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص

5- مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب

6- صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة «الأصل للاطلاع».